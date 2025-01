"Rivages" : Les deux premiers épisodes diffusés sur France 2 lundi 6 janvier 2025 (vidéo)

Lundi 6 janvier 2025 à 21:05, France 2 débutera la diffusion de "Rivages", une mini-série inédite captivante sur la fragile coexistence entre l'homme et la nature récompensée au festival Montréal Séries.

"Rivages" est la série événement de France Télévisions de début 2025, un thriller fantastique captivant qui nous immerge dans un univers marin où humains et nature doivent trouver leur place.

Comment la disparition inexpliquée d'un chalutier et de ses marins a un impact sur toute la vie d'une communauté, submergée par la peur et les interrogations. La quête de réponses pour retrouver l'espoir en chacun est l'une des clés.

Réalisée par David Hourrègue, "Rivages" a reçu le Grand Prix du public au Montréal séries Festival 2024.

L'histoire en quelques lignes...

A la suite du naufrage inexplicable d'un chalutier et de ses marins-pêcheurs qui demeurent introuvables, Abigail, océanographe, est envoyée par l’IFREMER en mission à Fécamp, sa ville natale, qu'elle a quittée quelques années plus tôt à la suite d'un drame familial.

Alors que ses recherches progressent, de nouveaux phénomènes mystérieux se produisent en mer, rendant impossible l'activité des pêcheurs, pourtant essentielle à la vie locale.

Abigail va comprendre que ces catastrophes pourraient avoir pour origine une présence sous-marine à même de bouleverser le fragile équilibre entre l'homme et la nature… Et si la cause des perturbations ne correspondait à rien de connu ?

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

21:05 Épisode 1

Abigail, océanologue, est envoyée par l’IFREMER en mission à Fécamp qu’elle a quitté quelques années auparavant suite à un drame personnel. Elle doit enquêter sur le naufrage inexplicable du Rose Davies, l'un des chalutiers de son père avec 14 marins à bord.

Alors qu’elle mène ses recherches pour retrouver l’épave avec le gendarme Prigent, des phénomènes mystérieux se produisent en mer.

21:55 Épisode 2

La navigation est interdite après qu’un porte-container a dévié de sa route en heurtant un obstacle inconnu. Abigail, qui a alerté les autorités sur les risques de la navigation, est confrontée à la colère de la communauté des pêcheurs, notamment son père, Henri, et Julien, son mari et père de l’enfant qu’ils ont perdu.

Jimmy, le beau-fils d’Abigail, est témoin d’un étrange phénomène de luminescence sur la mer.

Avec : Fleur Geffrier (Abigail), Guillaume Labbé (Julien), Thierry Godard (Henri), Jean-Marc Barr (André), Anne Loiret (Joanne), Jonas Bloquet (Maréchal Prigent), Lucia Passaniti (Axelle), Younès Boucif (Youssef), Ewenn Weber (Jimmy), Olivia Côte (Sylvia), Daniel Njo Lobé (Laurent)