Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 6 au 10 janvier 2025 sur TF1

Du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2025, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 6 janvier 2024 • Épisode 240

C’est une rentrée chargée chez les Marci. Pour Léa aussi, tandis qu’elle continue de garder son secret pour elle. A la résidence, Steve fait part de ses bonnes résolutions à Morgane et Apolline.

Mardi 7 janvier 2024 • Épisode 241

Riva est entraîné dans une spirale infernale dont il peine à sortir. Une dure nouvelle vient secouer Jean-Paul. Au commissariat, Morgane exprime quelques frustrations dans son rôle de référente en protection animale.

Mercredi 8 janvier 2024 • Épisode 242

La fête des un an du Mistral se prépare. De son côté, Vadim a rendez-vous avec un mystérieux inconnu. Au Pavillon des fleurs, l’annonce que viennent de recevoir Blanche et Eric, rend ce dernier incontrôlable.

Jeudi 9 janvier 2024 • Épisode 243

Une personne manque à l’appel quand sonne le départ. Au Mistral, Morgane doit déterminer la provenance de l’animal retrouvé. Choquée, Apolline n’arrive toujours pas à croire ce qu’elle vient d’apprendre.

Vendredi 10 janvier 2024 • Épisode 244

Grâce à de nouveaux éléments, Morgane et Ariane continuent de mener l’enquête. Chez les Nebout, Lucie fait sa forte tête. Tandis qu’Eric doit faire part d’une bonne nouvelle à Blanche, cette dernière douche ses espoirs.