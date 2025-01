La saison 2 de "Vigil" diffusée sur ARTE à partir du jeudi 9 janvier 2025

Jeudi 9 janvier 2025 à 21:00, ARTE débutera la diffusion de la seconde saison de "Vigil", une mini-série en 6 épisodes, dans laquelle un duo d’inspectrices enquête dans les rangs hostiles de l’armée de l’air.

Si la première saison de la série "Vigil", polar haletant multiprimé, immergeait l’inspectrice écossaise Amy Silva dans un sous-marin nucléaire de la Royal Navy, la deuxième, toujours signée Tom Edge (The Crown), s’infiltre parmi les rangs hostiles de la Royal Air Force, jusqu’au Wudyan, un pays fictif du Moyen-Orient. Sur le même rythme, cet efficace thriller géopolitique aux multiples rebondissements déploie une sourde guerre d’influence entre la Royal Air Force et la police britanniques.

Si Amy se concentre avec force sur la recherche de la vérité, sa vulnérabilité vient surtout cette fois de sa partenaire à la ville comme au travail, l’inspectrice Kirsten Longacre, dont la grossesse influe sur les prises de décision du duo.

Sur fond de terrorisme, de vente d’armes, de guerre robotisée et de Realpolitik, cette nouvelle saison explore habilement un monde de compromis et de conflits éthiques. À qui faut-il rester loyal ? À son pays ou à soi-même ?

Confronté aux injonctions contradictoires des institutions, le duo d’héroïnes, remarquablement incarné par Suranne Jones (Gentleman Jack, Docteur Foster) et Rose Leslie (Game of Thrones, Downtown Abbey), est rejoint par Romola Garai (The Hour) qui campe avec brio une militaire inflexible.

21:00 Épisode 1

Sur la base aérienne de Dundair en Écosse, le général Marcus Grainger supervise un test de drones ultrasophistiqués de l’armée de l’air dans l’objectif d’une vente au Wudyan, un pays allié au Moyen-Orient. Mais un inconnu parvient à prendre le contrôle de l’un des engins et abat sept militaires. L'inspectrice en chef Amy Silva, de la police écossaise, est appelée à enquêter sur l’affaire avec sa partenaire et compagne, l’inspectrice Kirsten Longacre, enceinte, pour faire la lumière sur ce qui ressemble à un attentat. Les soupçons se portent sur le lieutenant-colonel Anthony Chapman, commandant d’escadre de l’armée de l’air britannique au Wudyan, lequel avait quitté sa base le matin du drame pour raison de santé et confié les rênes à la cheffe d’escadrille Eliza Russell…

21:55 Épisode 2

Après avoir échappé de justesse à l’assassin de Chapman, Amy et Kirsten explorent une nouvelle piste qui mène au Moyen-Orient, des données satellitaires irréfutables situant le pilote du drone tueur au Wudyan. Pour tenter d’en savoir plus, Amy entreprend de se rendre sur la base aérienne d’Al-Shawka, escortant Sabi, la fille de Chapman, traumatisée par la mort de son père. De son côté, en Écosse, Kirsten, avec l’aide de Daniel Ramsay, officier des renseignements britanniques du MI5, traque le vétéran Ross Sutherland, le meurtrier de l’officier. La jeune femme est déterminée à ne pas laisser sa grossesse entraver sa mission…

22:55 Épisode 3