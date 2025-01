Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 13 au 17 janvier 2025 sur TF1

Du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2025, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 13 janvier 2024 • Épisode 245

Morgane fait valoir ses compétences particulières pour rester sur l’enquête. Au Mistral, une remarque de Kilian pousse Thomas à aller au bout de sa décision. La proposition inattendue d’Eric suscite certaines interrogations.

Mardi 14 janvier 2024 • Épisode 246

Ariane et Morgane ont affaire à un nouveau suspect dans leur enquête. Acculée par son mensonge, Apolline doit faire preuve d’imagination. Au Mistral, Kilian est obligé de couper court à la proposition d’Aya.

Mercredi 15 janvier 2024 • Épisode 247

Les premiers pas de Morgane sur le terrain s’avèrent plus compliqués que prévu. De son côté, Kilian a bien du mal à exprimer ses sentiments. Malgré sa bonne volonté, Boher a du mal à gérer son inquiétude.

Jeudi 16 janvier 2024 • Épisode 248

L’entêtement de Morgane pourrait la mettre en danger. Thomas, quant à lui, est bien décidé à faire avancer les choses. Une nouvelle situation imprévue oblige Apolline à échafauder un plan des plus complexes.

Vendredi 17 janvier 2024 • Épisode 249

Au mépris de sa hiérarchie, Morgane semble bien décidée à faire cavalier seule. Léa et Boher découvrent à quel point leur secret est en danger. Embarquée dans l’expédition de Kilian, Aya a comme une impression de déjà-vu.