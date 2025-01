"Elsbeth" : résumé des épisodes 3 & 4 diffusés sur TF1 mercredi 15 janvier 2025

Mercredi 15 janvier 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la première saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Dans "Elsbeth", nous retrouvons l'avocate transformée en une sorte de détective hors du commun. Loin des salles d'audience, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent. Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode tout comme dans "Colombo"... 21:10 Épisode 1x03 Copropriété mortelle L'unité des Affaires sensibles, sous la surveillance de Elsbeth, enquête sur le meurtre de Gloria Blecher, tombée de son balcon qui a été saboté. Tout accuse Lewis, le fils de Gloria, mais Elsbeth soupçonne Joann Lenox, agente immobilière très interressée par les appartements de ce bel immeuble de l'Upper East Side. 22:00 Épisode 1x04 La flèche de Cupidon Elsbeth et Kaya sont chargées d'enquêter sur la disparition de Gabriel Erwood, un riche Australien. Alors qu'elles rendent visite à Margo, la professionnelle qui l'a présenté à sa femme, Elsbeth remarque qu'un tapis n'est plus à sa place. De plus, la femme leur apprend que Gabriel lui a rendu visite le jour de sa disparition.

