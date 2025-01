"Vigil" saison 2 : les derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 16 janvier 2025

Jeudi 16 janvier 2025 à 21:00, ARTE diffusera les trois derniers épisodes de la seconde saison de "Vigil", une mini-série dans laquelle un duo d’inspectrices enquête dans les rangs hostiles de l’armée de l’air.

Si la première saison de la série "Vigil", polar haletant multiprimé, immergeait l’inspectrice écossaise Amy Silva dans un sous-marin nucléaire de la Royal Navy, la deuxième, toujours signée Tom Edge (The Crown), s’infiltre parmi les rangs hostiles de la Royal Air Force, jusqu’au Wudyan, un pays fictif du Moyen-Orient. Sur le même rythme, cet efficace thriller géopolitique aux multiples rebondissements déploie une sourde guerre d’influence entre la Royal Air Force et la police britanniques.

Si Amy se concentre avec force sur la recherche de la vérité, sa vulnérabilité vient surtout cette fois de sa partenaire à la ville comme au travail, l’inspectrice Kirsten Longacre, dont la grossesse influe sur les prises de décision du duo.

Sur fond de terrorisme, de vente d’armes, de guerre robotisée et de Realpolitik, cette nouvelle saison explore habilement un monde de compromis et de conflits éthiques. À qui faut-il rester loyal ? À son pays ou à soi-même ?

Confronté aux injonctions contradictoires des institutions, le duo d’héroïnes, remarquablement incarné par Suranne Jones (Gentleman Jack, Docteur Foster) et Rose Leslie (Game of Thrones, Downtown Abbey), est rejoint par Romola Garai (The Hour) qui campe avec brio une militaire inflexible.

21:00 Épisode 4

Enlevées par le groupe dissident, Amy et Eliza sont retenues prisonnières dans une maison. Le capitaine Sam Abdul Kader, l’homme de confiance d’Abdullah Ghazali, utilise alors le laissez-passer d'Eliza pour pénétrer dans l'armurerie de la base aérienne d'Al-Shawka. Brûlant de retrouver Amy, Kirsten se sent prête à tout, y compris à enfreindre son code moral. De leur côté, les deux otages cherchent un moyen de s’évader malgré les risques qu’elles encourent. Mais contre toute attente, Abdullah Ghazali leur affirme que son organisation n’est pas responsable de l’attentat de Dundair.

21:55 Épisode 5

Après la mission qui a permis la libération d’Amy et d’Eliza, et bien que la console manquante ait été retrouvée dans la maison de leur détention, Amy est désormais convaincue que le groupe dissident n’est pas l'auteur de l’attentat. Elle partage ses doutes avec Kirsten, qui la supplie de rentrer en Écosse. Malgré les pressions exercées par les autorités militaires, Amy interroge de nouveau Callum Barker pour tenter de résoudre l’énigme de la console. Ses soupçons se portent sur Alban X, le fabricant d’armes qui a conçu le drone meurtrier. Refusant de quitter le Wudyan, Amy se met en danger...

22:55 Épisode 6

Dans l’avion-cargo du retour en Écosse affrété par l’armée de l’air, un officier abat un passager avant de prétendre avoir agi en état de légitime défense, ce dont Amy doute. Sur le point de faire la lumière sur l’attentat de Dundair, Kirsten, elle, ignorante du danger qui la guette, prend en filature Ross, qui veut se venger de la personne qui l’a engagé. Lorsqu'Amy découvre l'ampleur de la conspiration, elle doit prendre une grave décision : est-elle prête à tout risquer pour démasquer les responsables ?