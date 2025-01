"César Wagner" : Un mariage, deux enterrements à revoir sur France 2 vendredi 17 janvier 2025

Vendredi 17 janvier 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le 8ème épisode de "César Wagner" : « Un mariage, deux enterrements » réalisé par Gabriel Julien-Laferrière.

L'histoire en quelques lignes...

Mariage chez les Wagner. Marie-Ange, la mère de César, se marie avec Christian Haas.

Alors que la fête bat son plein dans un château près de Strasbourg, un cadavre est retrouvé dans la chambre froide.

César et son équipe mettent tout en œuvre, et dans la plus grande discrétion, pour trouver le coupable sans gâcher la fête. Une mission complexe puisque les principaux suspects travaillent pour l'entreprise qui organise l'événement, et dont la directrice n'est autre que la fille de Christian Haas...

Avec : Samuel Labarthe (Christian Hass), Karina Testa (Aida Cissé), Florent Peyre (Jean-Eudes de la Ferté), Pauline Bression (Victoire Hass).