"Elsbeth" : résumé des épisodes 5 & 6 diffusés sur TF1 mercredi 22 janvier 2025

Mercredi 22 janvier 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la première saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Dans "Elsbeth", nous retrouvons l'avocate transformée en une sorte de détective hors du commun. Loin des salles d'audience, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent. Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode tout comme dans "Colombo"... 21:10 Épisode 1x05 Echec et match

Une légende du tennis, "Yoyo" Johann Arnaldo, meurt en direct sur le court lors du tournoi de tennis de New York. Elsbeth, qui observe l'enquête de l'unité des Affaires sensibles, alertée par l'attitude étrange de Cliff McGrath, le père et entraîneur de l'adversaire de Yoyo, soupçonne qu'il s'agit d'un homicide. Son implication dans l'enquête menée par le lieutenant Smullen va révéler les dessous peu glorieux du tennis professionnel... 22:00 Épisode 1x06 Esthétique d'un meurtre

Une jeune chirurgienne plastique est retrouvée morte dans la clinique où elle opère, le corps recouvert de piqûres. Très vite, Elsbeth remarque l’étonnante sérénité de Vanessa Holmes, une consœur de la victime, qui a pourtant un alibi. Peu à peu, aidée de Kaya, elle comprend que le ou la coupable a forcément de l’expérience en médecine, ce qui renforce ses soupçons.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire