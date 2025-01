"Made in France" : résumé épisode 3 & 4 diffusés mercredi 22 janvier 2025 sur France 2

Mercredi 22 janvier 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux épisodes inédits de "Made in France", une nouvelle et réjouissante comédie de moeurs : l'histoire d'un trio amoureux dans l'univers de la mode avec Cécile Bois, Antonia Desplat et Thierry Neuvic.

L'histoire en quelques lignes... C’est la crise ! Rita, 50 ans, découvre que son mari, Olivier, l’a trompée. Or Rita et Olivier, c’est trente ans de vie commune, quatre enfants, et quand elle ne s’occupe pas d’eux, Rita assiste Olivier en faisant la compta de son garage-carrosserie. Mais qui est cette « autre » femme ? Olympe, 38 ans, cadre dirigeante chez Valières, grande marque française de maroquinerie de luxe, est l’opposée de Rita. Femme de pouvoir, elle est issue d'un milieu très privilégié. Bête de travail et d’ambition, elle est chic, belle, et possède un CV long comme le bras. Rita décide de la confronter et se rend au siège de Valières. Mais rien ne se passe comme prévu. Et alors que Rita a toutes les raisons de détester Olympe, et Olympe de se méfier de Rita, Rita va au contraire, bien qu’elle n’y connaisse rien au monde du luxe,... devenir l’assistante d’Olympe ! Forcé de travailler ensemble, combien de temps un tel duo pourra-t-il tenir ? Avec : Cécile Bois (Rita), Antonia Desplat (Olympe), Thierry Neuvic (Olivier), Nicolas Martinez (Axel), Pierre Hancisse (Paul), Jin Xuan Mao (Arane), Didier Flamand (André), Andréa Ferréol (grand-mère d' Olympe), Nadia Roz (Carole), Louise Malek (Solène)... 21:10 Épisode 3 Les Françaises

Rien ne va plus pour Olympe, Olivier furieux de découvrir qu’elle a embauché Rita comme assistante la confronte au moment où elle doit coûte que coûte obtenir d’Arane, son designer star, les futures esquisses du nouveau sac Valières, pour des investisseurs impatients… Alors qu’Olympe pensait pouvoir compter sur Rita pour cette délicate mission, cette dernière lui annonce qu’elle doit se rendre à des obsèques dans la famille d’Olivier… 21:55 Épisode 4 La panne

Missionnée par Valières pour racheter les tanneries, fournisseuses historiques, du cuir d’exception de leurs sacs à mains, Olympe part sur les routes, Rita à ses côtés. Ce qui paraissait une mission « sous contrôle », change de tournure quand Olympe plonge sa Porsche dans un fossé. Veille de jour férié, pas un garagiste disponible à la ronde… Olympe et Rita se retrouvent bloquées à 300km de Paris. Rita se résoudra-t-elle à appeler Olivier ?

