"Astrid et Raphaëlle" : le tournage de la 6ème saison est en cours pour France 2

Après une saison 5 de tous les records sur France 2, Astrid et Raphaëlle se sont retrouvées début janvier pour le tournage de la 6ème saison composée de 8 épisodes.

Le tournage de cette 6ème saison a débuté le 7 janvier et se déroule jusqu'au 25 février 2025 (épisodes 1 à 4) puis du 24 mars au 13 mai 2025 (épisodes 5 à 8).

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle salve d’énigmes plus mystérieuses que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorie mathématique, guillotine, procès homérique et même le Diable en personne… Nos enquêtrices vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

Comment Raphaëlle va-t-elle gérer les conséquences de l’empoisonnement auquel elle a survécu de justesse ? Traumatisée et diminuée, elle va devoir réinventer son quotidien aussi bien que son lien avec Astrid et Nico…

Investie comme jamais auprès de sa meilleure amie, Astrid se rend compte qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Elle découvre bientôt qu’il est lié à la famille de Tetsuo. Ce dernier est-il vraiment celui qu’il prétend être ? L’heure de vérité a sonné pour les couples de nos deux enquêtrices.

Avec : Sara Mortensen (Astrid), Lola Dewaere (Raphaëlle), Benoît Michel (Nicolas), Sophia Yamna (Norah), Jean-Louis Garçon (commissaire Carl Bachert), Husky Kihal (Henry Fournier), Jean-Benoît Souilh (William Thomas), Kengo Saïto (Tetsuo), Charlotte Gaccio (Delphine).