"Alert" : résumé des 4 épisodes diffusés sur M6 samedi 25 janvier 2025

Samedi 25 janvier 2025 à 21:10, M6 diffusera quatre nouveaux épisodes de la première saison de la série "Alert' avec Scott Caan et Diana Ramirez.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque son fils disparait, l’officier de police Nikki Batista (Dania Ramirez) rejoint l’unité des personnes disparues de la police de Philadelphie (MPU) pour aider d’autres personnes à retrouver leurs proches. Six ans plus tard, son monde est bouleversé lorsque son ex-mari, Jason Grant (Scott Caan), vient la voir avec une photo prouvant que leur propre fils, Keith, toujours porté disparu, est en vie. Mais est-ce bien lui ?

Ensemble, avec l’équipe de la MPU, ils s’efforcent de retrouver les personnes disparues, enlevées ou kidnappées avant qu’il ne soit trop tard, parallèlement à la quête de leur propre fils…

Cette première saison se compose de 10 épisodes.

21:10 Épisode 1x07 Shannon

L’unité des personnes disparues doit assurer la protection d’une violoniste lorsque la disparition de sa sœur jumelle se transforme en affaire de meurtre.

Par ailleurs, Kemi aide C Hemingway pour ses rendez-vous amoureux et Keith devient imprudent…

22:00 Épisode 1x08 Craig

Lorsque Sidney révèle les détails du jour de la disparition de Keith, Jason se met à douter du garçon qui prétend être son fils.

George Lyle, l’ancien mentor de Mike chargé de la sécurité du port de Philadelphie, signale à l’unité la disparition d’un de ses employés et protégés, Craig Fennessey.

22:55 Épisode 1x09 Briana



Une future mariée, Briana, disparaît juste avant la cérémonie. L'enquête révèle qu’elle arrondissait ses fins de mois avec des vidéos d'elle en petite tenue et que l'un des abonnés avait lui avait versé beaucoup d'argent.

Nikki et Jason emmènent Keith dans la maison où il était captif. Les autres victimes, retrouvées enterrées autour de la maison, ont toutes été prises en charge par une clinique mobile, conduite par une femme que Keith identifie comme sa kidnappeuse : Beth Colt.

23:50 Épisode 1x10 Max

Sur les traces de Max, l’unité poursuit la femme qui a enlevé de jeunes garçons pour prélever leurs organes et tenter de sauver son propre fils.

Le mystère autour de la disparition de Keith s’éclaircit lorsqu'il donne à Jason et Nikki plus de détails sur sa captivité et qu’il les conduit dans une cabane...