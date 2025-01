"Elsbeth" : résumé des épisodes 7 & 8 diffusés sur TF1 mercredi 29 janvier 2025

Mercredi 29 janvier 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la première saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Dans "Elsbeth", nous retrouvons l'avocate transformée en une sorte de détective hors du commun. Loin des salles d'audience, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent. Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode tout comme dans "Colombo"... 21:10 Épisode 1x07 Secrets de mariage

Le soir de son mariage avec la fille d'Ashton Hayes, un conseiller financier riche et estimé, le jeune marié est retrouvé mort au volant d'une voiturette de golf dans une mare du parcours. Elsbeth soupçonne un acte criminel... 22:00 Épisode 1x08 Arnaque artificielle

Josh Johnson, un journaliste, est retrouvé mort à son domicile. Tout de suite, le voleur de chiens qui sévit apparemment dans le quartier est soupçonné, la chienne de la victime ayant disparu. Mais Elsbeth ne croit pas à cette hypothèse, pas plus qu’à l’existence de ce voleur, et s’intéresse plutôt à Quinn Powers, qui a lancé une application de lutte contre le crime et dont la victime rédigeait le portrait.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire