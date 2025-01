"Made in France" : résumé épisode 5 & 6 diffusés mercredi 29 janvier 2025 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 29 janvier 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes inédits de "Made in France", une nouvelle et réjouissante comédie de moeurs : l'histoire d'un trio amoureux dans l'univers de la mode avec Cécile Bois, Antonia Desplat et Thierry Neuvic.

L'histoire en quelques lignes... C’est la crise ! Rita, 50 ans, découvre que son mari, Olivier, l’a trompée. Or Rita et Olivier, c’est trente ans de vie commune, quatre enfants, et quand elle ne s’occupe pas d’eux, Rita assiste Olivier en faisant la compta de son garage-carrosserie. Mais qui est cette « autre » femme ? Olympe, 38 ans, cadre dirigeante chez Valières, grande marque française de maroquinerie de luxe, est l’opposée de Rita. Femme de pouvoir, elle est issue d'un milieu très privilégié. Bête de travail et d’ambition, elle est chic, belle, et possède un CV long comme le bras. Rita décide de la confronter et se rend au siège de Valières. Mais rien ne se passe comme prévu. Et alors que Rita a toutes les raisons de détester Olympe, et Olympe de se méfier de Rita, Rita va au contraire, bien qu’elle n’y connaisse rien au monde du luxe,... devenir l’assistante d’Olympe ! Forcé de travailler ensemble, combien de temps un tel duo pourra-t-il tenir ? Avec : Cécile Bois (Rita), Antonia Desplat (Olympe), Thierry Neuvic (Olivier), Nicolas Martinez (Axel), Pierre Hancisse (Paul), Jin Xuan Mao (Arane), Didier Flamand (André), Andréa Ferréol (grand-mère d' Olympe), Nadia Roz (Carole), Louise Malek (Solène)... 21:10 Épisode 5 Féminité(s)

Encore remuées par leur week-end « forcé » à la campagne avec Olivier, Olympe et Rita sont confrontées à une nouvelle urgence. Un incendie a ravagé le lieu du shooting photo du futur sac Valières créé par Arane. Où est passé le seul prototype du sac déjà sur place ? A-t-il brûlé dans les flammes ? A 24h du shooting, Olympe et Rita doivent tout reprendre à zéro. Affuté d’un redoutable sens de l’adversité Rita est sur tous les fronts… peu habitué à voir le professionnel s’inviter à leur table, Olivier supportera-t-il la nouvelle vie de sa femme ? 21:55 Épisode 6 Révélation(s)

A 48h de la présentation de la nouvelle collection de sacs Valières au public, La Maison tremble. Un influenceur menace de divulguer une photo du sac phare de la nouvelle collection d’Arane AVANT son défilé. Comment est-ce possible ? Y aurait-il une taupe dans La Maison ? La tête du coupable est demandée sur un plateau. Pour la première fois, Olympe tremble, ce qui n’échappe pas à Rita. Si le mot d’ordre général est PAS UN MOT A ARANE, Rita mène l’enquête bien décidée à comprendre ce qui chamboule sa patronne. Rita est-elle prête à ce qu’elle va découvrir ?

