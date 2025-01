"Le tatoueur d'Auschwitz" : résumé des deux derniers épisodes diffusés sur M6 mercredi 29 janvier 2025

Mercredi 29 janvier 2025 à 21:10, M6 diffusera les 4 derniers épisodes de la mini-série "Le tatoueur d'Auschwitz" adaptée best-seller de Heather Morris..

“Le Tatoueur d’Auschwitz” est une série événement inspirée de l’histoire vraie des survivants juifs de l’Holocauste Lale et Gita Sokolov.

Lale (Jonah Hauer-King) arrive à Auschwitz-Birkenau en 1942. Peu après son arrivée, il devient l’un des tatoueurs chargés de tatouer les numéros d’identification sur les bras de ses compagnons de déportation. Un jour, alors qu’il lui tatoue son numéro de prisonnière sur le bras, il rencontre Gita (Anna Próchniak). C’est un coup de foudre immédiat et réciproque, marquant le début d’une histoire courageuse, inoubliable et profondément humaine.

Sous la surveillance constante d’un officier SS nazi, Baretzki (Jonas Nay), Lale et Gita deviennent déterminés à se sauver mutuellement.

Soixante ans plus tard, Lale (Harvey Keitel) rencontre Heather Morris (Melanie Lynskey), une jeune écrivaine en herbe. Récemment veuf, il trouve le courage de raconter son histoire au monde. En racontant son histoire à Heather, Lale, octogénaire, fait face aux fantômes traumatisants de sa jeunesse et revit ses souvenirs amoureux dans l’un des endroits les plus horribles qui soient.

21:10 Chapitre 3

Gita est gravement malade et Lale met tout en œuvre pour la sauver. Il parvient à se procurer des médicaments auprès du Dr Schumann, le médecin SS, mais au prix d’un acte qui le hantera à jamais. Alors que Gita semble tirée d’affaire et que le couple connaît ses premiers ébats, les gardes découvrent des bijoux dans la chambre de Lale…

22:05 Chapitre 4

Lale subit un interrogatoire violent pour livrer les noms de ses fournisseurs. Avec l'aide de la détenue Ciska, Gita parvient à lui éviter une exécution sommaire. Mais la vie au camp devient de plus en plus brutale et les gardes finissent par envoyer femmes et enfants tziganes dans les chambres à gaz, dont Nadya, l’amie de Lale.

23:10 Chapitre 5

Les Tziganes ayant tous été exterminés, Lale est inconsolable et Gita tente de lui redonner espoir après avoir vu un avion allié survoler le camp. Puis un miracle se produit ; grâce aux détenues de son baraquement qui ont soigneusement caché sa grossesse aux SS, la prisonnière Esther donne naissance à une petite fille. Mais leur bonheur ne sera qu’éphémère...

00:15 Chapitre 6

À l’approche des Alliés, les SS déplacent les déportés vers d’autres camps. Séparés, Lale parvient à s’échapper avant d’être fait prisonnier par des soldats russes tandis que Gita fuit en Pologne, également sous emprise russe. S’ils finissent par se retrouver à Bratislava en Slovaquie, où ils ne se quitteront plus, leur vie libre restera néanmoins à jamais marquée par leur passé…