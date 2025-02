"Plus belle la vie" du 3 au 7 février 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 3 au vendredi 7 février 2025, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 3 février 2024 • Épisode 260

Les policiers sont en plein doute : un de leurs membres les aurait-il doublés ? Morgane n’est pas de cet avis, mais certains événements semblent altérer son objectivité. Le temps presse, le mensonge de Patrick ne tiendra pas indéfiniment.

Mardi 4 février 2024 • Épisode 261

Pendant qu’il attend Léa, Boher est témoin d’une scène inquiétante. Pourtant, le suspect mis en cause ne semble pas si dangereux... Au commissariat, la méthode employée par Idriss pour mener son interrogatoire ne fait pas l’unanimité et pourrait bien remettre en cause sa sincérité.

Mercredi 5 février 2024 • Épisode 262

Dans son enquête, Boher a besoin de preuves pour convaincre la juge Colbert. Tandis que Thomas se résout à mettre de l’eau dans son vin, une mystérieuse surprise l’attend à l’appartement. La brigadière Tanguy, quant à elle, continue de douter.

Jeudi 6 février 2024 • Épisode 263

Dans l’enquête des policiers, les éléments suspects s’accumulent. Depuis son agression, Aya a beaucoup de mal à tourner la page. Au commissariat, la juge Colbert félicite Patrick, mais elle tient quand même à le mettre en garde sur certaines de leurs méthodes.

Vendredi 7 février 2024 • Épisode 264

La nouvelle complice de Boher lui reproche son mensonge. De son côté, Kilian confie à son frère que ses cauchemars sont revenus et il ne voit qu’une solution pour s’en débarrasser. Malgré sa bonne volonté, Thomas est de nouveau empêché dans ses révisions.