"A priori" : série inédite avec Bruno Salomone et Lucia Passaniti mardi 4 février 2025 sur France 3

Mardi 4 février 2025 à 21:05, France 3 débutera la diffusion de "A priori" une série policière avec Bruno Salomone et Lucia Passaniti, un duo atypique dont les différences... font la différence !

L'histoire en quelques lignes...

A priori… ce n’est pas ce que vous croyez… c’est un polar mais c’est aussi une comédie.

A priori, c’est un duo de policiers… mais c’est aussi une bande de personnages tour à tour rivaux ou complices.

A priori… c’est une série qui joue sur les idées reçues et les faux-semblants… parce qu’à une époque où les rumeurs et les fake-news se propagent à la vitesse d’un clic, il est important de gratter sous le vernis pour mieux jouer la réconciliation… Réconcilier le nord et le sud, les jeunes et les moins jeunes, les campagnes et les villes, les policiers et les citoyens…

21:05 Épisode 1 C'est un accident dans la garrigue

Après être sortie major de l'école de police, Iris, 27 ans, intègre un commissariat du sud de la France. En arrivant dans cette brigade composée de policiers hauts en couleur, elle reçoit un accueil plus que mitigé. Ses connaissances pointues en droit et son insistance sur le respect des règles ne plaisent pas à tous, en particulier à Victor, 54 ans, son binôme désigné, un flic solitaire aux méthodes jugées dépassées.

Malgré leur différence d’âge et de milieu, lorsque Iris et Victor se voient attribuer une affaire presque classée d’avance, en combinant leurs talents, ils vont découvrir qu'il ne s'agit pas d’un simple accident de la route mais d'un crime avec préméditation. Si le succès rapproche le duo, Victor va rapidement découvrir qu’Iris n’est pas la fille de n’importe qui… Quel secret du passé menace de ressurgir ?

22:00 Épisode 2 Le chevalier est tombé au combat



Lors des répétitions pour un tournoi médiéval, l'un des deux concurrents, le "chevalier noir", est tué, embroché par la lance de son adversaire. Iris hérite de l'affaire. Ses collègues pensent que la commissaire Janvert la favorise car son père est au ministère. Mais Iris devra enquêter seule, car Victor est encore en arrêt. Janvert le retrouve au bistrot, à broyer du noir à cause d'Iris. Il craint que la jeune policière découvre les liens de son père avec le sien. Finalement, Victor débarque sur le lieu du drame pour annoncer à Iris qu'il préfère travailler seul.

Pendant ce temps, Nesrine et David sont chargés d'enquêter sur l'impopularité de leur commissariat, qui est moins bien noté en ligne que le kebab d'en face.

Avec : Bruno Salomone (Victor Montagnac), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules), Didier Constant (Fifi).