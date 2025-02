"En haute mer" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 6 février 2025 (vidéo)

Jeudi 6 février 2025 à partir de 20:55, ARTE diffusera "En haute mer", une une minisérie haletante qui nous plonge dans les eaux troubles de la marine marchande suisse.

Dans ce huis clos en mer sous haute tension, les repères s’estompent dans le sillage blanc des navires. Loin des regards, tous les coups sont permis.

Aurélie Mercier mène son enquête comme un combat personnel. Ne se pardonnant rien, la téméraire inspectrice, à laquelle Maud Wyler apporte une énergie farouche mâtinée d’une certaine dose de flegme, est déchirée entre la promesse faite à sa famille de décrocher d’un métier à risques et sa tentation d’une revanche sur une carrière qui l’a fragilisée.

Cette minisérie noire, adaptée d’un polar de l’écrivain Fabien Feissli, plonge en apnée dans les eaux troubles de la marine marchande, univers où se croisent trafic d’armes et blanchiment d’argent et où le green washing sert de couverture à des opérations frauduleuses.

Enchaînant rebondissements et révélations, ce thriller s’ingénie à brouiller les pistes, entrelaçant enjeux mafieux et blessures intimes, notamment à travers la quête émouvante d’un père par sa fille.

20:55 Épisode 1

La policière Aurélie Mercier a laissé filer Florian Bonnel, un tatoueur soupçonné d’être impliqué dans la disparition de sa petite amie Julia. Elle apprend que le jeune homme a été arrêté sur un cargo pour le meurtre d’un matelot.

Missionnée au Cap, en Afrique du Sud, pour rapatrier le suspect, Aurélie découvre que Julia avait, elle aussi, voyagé sur ce même navire de la C&M Marine Cariers quelques semaines auparavant. Interrogeant l’équipage, elle se heurte à un mur de silence.

Alors que plane le fantôme de Julia, la tension monte à bord. Florian, lui, clame son innocence.

21:40 Épisode 2

Toujours en état d'arrestation au Cap, Florian raconte à Aurélie que Julia, paniquée, l'a appelé du cargo une semaine plus tôt, l’exhortant à la rejoindre à Rio où il ne l’a jamais trouvée. C’est pour la rechercher qu’il s’est fait recruter comme commis de cuisine à bord du navire. Il redoute qu’il lui soit arrivé quelque chose de terrible. De son côté, le capitaine affirme avoir débarqué Julia à Dakar.

Florian apprend à Aurélie que sa petite amie travaillait pour une ONG, Sirens, qui dénonce les violations des lois environnementales par les sociétés suisses et la corruption. Contactée, la responsable de Julia s'inquiète, elle aussi, de la disparition de la jeune activiste. Refusant d’être extradé vers la Suisse, Florian reste à bord, sous la surveillance d’Aurélie, qui embarque avec lui pour la poursuite de son enquête.

22:25 Épisode 3

Aurélie découvre qu’une passagère du cargo, militante d’extrême gauche, a aidé trois jeunes clandestines philippines victimes de trafic sexuel à se cacher dans la soute pour les ramener en sécurité dans leur pays.

Depuis la mort de l’armateur de C&M Marine Cariers, Patricia Chambercy, sa veuve, dirige d’une main de fer la compagnie avec son beau-fils Dimitri, mais tous deux s’opposent sur sa gestion. Une des Philippines avoue à Aurélie avoir été témoin du meurtre du matelot et lui raconte ce qu’elle a vu.

Julia est retrouvée sans vie sur une plage des îles Canaries. Alors que le cargo met le cap sur La Réunion, Aurélie tente d’empêcher le transfert suspect de caisses en pleine mer.

Patricia Chambercy, elle, subit la pression de ses partenaires mafieux qui craignent que l'enquête ne révèle ce qu’ils ont caché à bord.

23:05 Épisode 4

Aurélie parvient in extremis à empêcher l’enlèvement de la caisse mystérieuse et découvre ce qu’elle renferme. Elle arrête le capitaine et son complice Tonio, puis prend le commandement du navire. Mais Andrzej, un marin complice des mafieux, fait chanter Tonio, blessé, et garde Florian en otage, avant de prendre le contrôle du cargo par les armes.

Face au chaos, Patricia Chambercy comprend qu’en s’alliant à des criminels, elle a mis la compagnie en péril. Mais son beau-fils a des idées pour la sauver du marasme.

Libéré par Aurélie, Florian apprend les conditions de la disparition de Julia, quand une nouvelle révélation concernant la jeune fille parvient à l’inspectrice.