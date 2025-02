"Elsbeth" : la saison 2 diffusée sur TF1 à partir du mercredi 12 février 2025

Mercredi 12 février 2025 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Dans "Elsbeth", nous retrouvons l'avocate transformée en une sorte de détective hors du commun. Loin des salles d'audience, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent. Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode tout comme dans "Colombo"... 21:10 Épisode 2x01 Silence mortel à l'opéra Quand un trader, coureur de jupons, est retrouvé mort poignardé à son domicile après une soirée à l'opéra, Elsbeth soupçonne un mélomane à tendance obsessionnel. Elle pense qu'il a été poussé au meurtre à cause de la sonnerie du portable de la victime. Pendant ce temps, le capitaine Wagner, Kaya et Elsbeth doivent s'ajuster aux changements qui s'opèrent dans le service, au poste de police, et qui sont la conséquence directe des méfaits du lieutenant Noonan. 22:00 Épisode 2x02 Ange ou démon ? Mac, une ancienne enfant star désormais connue pour ses frasques en soirée, se réveille le matin d’Halloween, après une folle nuit en ville. Elle ne se souvient plus de rien, si ce n’est qu’elle redoute d’avoir commis un meurtre. Elsbeth et l’équipe tentent de reconstituer les événements pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, le capitaine Wagner doit trouver le moyen de remonter le moral des troupes.

