"Rapa" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 13 février 2025

Jeudi 13 février 2025 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de "Rapa", une mini-série policière addictive dans les rudes et spectaculaires paysages de Galice.

Opposée à un projet minier, la maire d’une petite ville du nord-ouest de l’Espagne est assassinée. Un prof de lettres malade et une policière empathique mènent l’enquête.

20:55 Épisode 1

Comme il en a l’habitude, Tomás effectue une longue marche en pleine nature avant d’aller au lycée où il enseigne les lettres. Dans l’épais brouillard qui enveloppe la sierra galicienne, il entend des éclats de voix avant d’entrevoir une vague silhouette puis une voiture s’éloigner au loin. Guidé par des gémissements, il découvre, allongée au sol, une femme blessée qui répète quelques mots à peine compréhensibles. La victime succombe peu après son arrivée à l’hôpital : il s’agit d’Amparo Seoane, maire depuis trois décennies de la petite ville de Cedeira. Épaulée par Segura, un supérieur venu de Madrid, Maite, l’inspectrice de la police locale, est chargée de l’affaire. Ses premiers soupçons l’orientent vers Paquita, une junkie à laquelle l’édile versait chaque mois 150 euros. Mais Tomás, malgré un état de santé préoccupant, est bien décidé à mener de son côté ses investigations sur le meurtre…

21:50 Épisode 2

Tandis que Dubra, la fille d'Amparo Seoane, entreprend à son tour une carrière politique, Maite et son collègue madrilène s’intéressent au projet minier sur lequel la population doit bientôt se prononcer, et auquel s’était opposée la maire assassinée. L’ouverture à Cedeira d’une mine de chromite, un métal rare utilisé pour les batteries et les portables, est soutenue par Eliseo, qui assure l’intérim à la mairie, et la majorité de son conseil municipal : elle apporterait plus d’un millier d’emplois et assurerait d’importantes rentrées fiscales. Mais Maite ne croit guère à cette piste et s’oriente vers un mobile d’ordre personnel. Bien que recadré par la policière qui lui demande de ne plus se mêler de l’affaire, Tomás s’intéresse à Samuel, le fils psychotique d'Amparo Seoane : avant de mourir, cette dernière avait prononcé "Moucho", le surnom que lui donne sa famille. Mais alors que des soupçons émergent autour de la kinésithérapeute, Norma, Maite est appelée en urgence sur une opération qui tourne mal…

22:40 Épisode 3

Temporairement suspendue, Maite se sent coupable de son tir mortel, même si elle l’a accompli en état de légitime défense. De son côté, Tomás contacte Matías, un journaliste de La voz, qui lui conseille d’enquêter sur l'entreprise des frères Castro, autre nom mystérieux lâché par la mourante. Ses recherches mettent au jour un vieux cinéma incendié mais aussi le viol d’une jeune femme commis dans le village de Castro dans les années 1990. Accompagné par Maite, il apprend du dernier frère encore en vie que sa société a été rachetée par un fonds d’investissement. Avant de repartir à Madrid, Segura fait placer Norma sous surveillance…

Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi 20 février 2025 à partir de 20:55.