"Crimes parfaits" : 4 épisodes à revoir sur France 3 vendredi 14 février 2025

Vendredi 14 février 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes de la série "Crimes parfaits".

Rappel de l'histoire de la série

Dans chaque épisode de "Crimes parfaits", un meurtrier, connu dès le début de l'épisode, pense avoir commis le crime parfait.

Mais un duo d'enquêteurs cherche la faille dans le plan imaginé par le tueur...

21:05 Épisode 3x13 Le pied à l'étrier

Emilie Sagnol, 35 ans, palefrenière au haras de Madame Van der Built, sabote la selle de Tom Ricard pour lui faire perdre un prestigieux concours de saut. Mais le champion se coince le pied dans l'étrier et, traîné par sa monture sur plus de deux cents mètres, succombe à ses blessures. Acculée, Emilie sème des indices au fil de l'enquête pour faire accuser Gérald, le groom de Tom Ricard. Un subterfuge qui, loin de l'innocenter, va permettre à Agnès et Thibaud de résoudre cet homicide involontaire presque parfait...

21:55 Épisode 3x13 D'une pierre, deux coups

Aurélie Lelièvre, la quarantaine, ornithologue et auteur d'ouvrages de vulgarisation à succès sur la nature, use d'une mise en scène spectaculaire et ingénieuse pour tuer son mari Robert Lelièvre, 50 ans, gynécologue-obstétricien, directeur d'une clinique à succès. Le praticien est retrouvé mort au bord de sa piscine, le crâne défoncé par une tortue tombée du ciel. Agnès et Thibaud sont appelés sur les lieux pour y voir clair dans cette mort plus qu'étrange.

22:45 Épisode 3x09 Contre vents et marées

Marc Le Gall, célèbre navigateur, met en scène le suicide de son épouse, Florence. Elle est découverte pendue au mat de son voilier. Chargés de l'enquête, la capitaine Mizon et le commandant Lacombes ont des avis différents. Laura Mizon, admiratrice de Le Gall, est convaincue par le suicide. Xavier Lacombes, lui, comprend qu'il s'agit d'une mise en scène. Cependant, Marc Le Gall a un alibi irréfutable. Les enquêteurs doivent redoubler d'ingéniosité pour démonter la machination du meurtrier, et commencent par se mettre à la recherche d'un mobile...

23:40 Épisode 3x10 Sur un arbre perché

"Le Repaire de la chouette" est un gîte écologique où il est possible de séjourner dans des cabanes en bois, installées dans les arbres. C'est dans l'une d'elles qu'est retrouvé le corps de Diane Mainville, propriétaire des lieux. Le commandant Lacombes et la capitaine Mizon se retrouvent chargés de cette affaire. Les premières observations orientent l'enquête vers un crime passionnel. Cependant, une des employées particulièrement dévouée de la structure, Solène Guillou, éveille l'attention des enquêteurs...