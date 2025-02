"A priori" mardi 18 février 2025 : résumé des deux épisodes inédits diffusés sur France 3

Mardi 18 février 2025 à 21:05, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de "A priori" une série policière avec Bruno Salomone et Lucia Passaniti, un duo atypique dont les différences... font la différence !

L'histoire en quelques lignes...

A priori… ce n’est pas ce que vous croyez… c’est un polar mais c’est aussi une comédie.

A priori, c’est un duo de policiers… mais c’est aussi une bande de personnages tour à tour rivaux ou complices.

A priori… c’est une série qui joue sur les idées reçues et les faux-semblants… parce qu’à une époque où les rumeurs et les fake-news se propagent à la vitesse d’un clic, il est important de gratter sous le vernis pour mieux jouer la réconciliation… Réconcilier le nord et le sud, les jeunes et les moins jeunes, les campagnes et les villes, les policiers et les citoyens…

21:05 Épisode 5 La mort était dans le pré

Iris et Victor enquêtent sur la mort d'un jeune maraîcher dans une ferme.

Pendant ce temps, Pauline et Ryem doutent des intentions d'une propriétaire après le saccage suspect de son appartement.

En parallèle, David et Nesrine tentent de surprendre la commissaire Janvert pour ses 60 ans. Mais ça ne va pas être simple de satisfaire leur cheffe...

22:00 Épisode 6 Un moine a rendu l'âme

Dans une abbaye isolée, Iris et Victor enquêtent sur le meurtre d'un moine dont le passé sombre ressurgit.

Pauline et Ryem, quant à eux, interrogent deux jeunes cousins arrêtés avant un braquage. Leur attitude légère intrigue les enquêteurs.

Pendant ce temps, David panique face à une audience au tribunal des affaires familiales demandée par son ex, mais Nesrine prend les choses en main pour l'aider à se préparer...

Avec : Bruno Salomone (Victor Montagnac), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules), Didier Constant (Fifi).