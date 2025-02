"Mademoiselle Holmes" : résumé du 5ème épisode diffusé sur TF1 jeudi 20 février 2025

Jeudi 20 février 2025, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de la série "Mademoiselle Holmes" avec Lola Dewaere, Tom Villa et Daniel Prévost

La saison 2 en quelques lignes...

Trois mois après sa confrontation avec April, Charlie, blanchie, a repris du poil de la bête. Enfin, elle est prête à assumer l'héritage de son ancêtre, Sherlock Holmes ! Surtout que Samy a abandonné ses études de légiste pour retourner sur le terrain avec elle, et emménage même chez les Holmes. Une collocation qui s’annonce explosive…

C'est un retour mouvementé au commissariat qui attend notre flic géniale et hypersensible, entre enquêtes insolites et expériences inédites.

À l'approche de fin de saison, TF1 ralenti le rythme de diffusion avec un seul inédit cette semaine suivi de 4 épisodes en rediffusion.

21:10 Épisode 2x05 Toxique

Retour à la faculté de médecine pour Samy : une de ses anciennes professeures et un étudiant ont été retrouvés morts dans une chambre de la cité U. Qu’y avait-il vraiment entre cette professeure et son élève ? Et qui était vraiment visé : l’étudiant, la professeure… ou les deux ?

Plus que jamais, notre duo devra se fondre dans la masse pour démasquer le coupable…

Le 6ème et dernier épisode de cette saison 2 sera diffusé jeudi 27 février 2025 à 21:10.