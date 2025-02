"Rapa" : les 3 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 20 février 2025

Jeudi 20 février 2025 à 20:55, ARTE diffusera les 3 derniers épisode de "Rapa", une mini-série policière addictive dans les rudes et spectaculaires paysages de Galice.

Opposée à un projet minier, la maire d’une petite ville du nord-ouest de l’Espagne est assassinée. Un prof de lettres malade et une policière empathique mènent l’enquête.

20:55 Épisode 4

Séparée de son mari, Maite a déménagé à Ferrol, une ville voisine de Cedeira. Même si elle a été blanchie et autorisée à réintégrer son service, elle craint pour son poste, toujours stressée par la manipulation de son arme à feu et affectée par des insomnies. Dubra compte être désignée comme la candidate du parti aux prochaines municipales, ce qui exaspère Eliseo. Alors qu’elle s’inquiète des violences infligées par Darío sur son amie Helena, Norma trouve le moyen de se rapprocher de Samuel. Les premiers travaux exploratoires pour l’ouverture de la mine révèlent une particularité géologique du terrain qui menace le projet minier. Eliseo somme Darío de faire pression sur le géologue dont ils attendent le rapport…

21:50 Épisode 5

Maite apprend qu'Amparo Seoane a aidé de multiples manières la famille de la jeune femme violée en 1997. Identifié comme son agresseur, Carlos, le demi-frère de Norma, est quant à lui mort l’année suivante d'une surdose, ce dont ni Norma ni sa mère ne se sont jamais remises. Lorsqu'un autre meurtre survient, Maite et Tomás entrevoient un lien entre la victime, sa femme et Norma...

22:45 Épisode 6

Maite espère faire avouer Norma avant qu'elle ne soit libérée à l’issue de sa garde à vue. Toujours plus investi dans ses recherches, Tomás, qui se déplace désormais avec une canne, a de plus en plus de mal à supporter ses élèves et quitte en plein cours le lycée. Ce qu'il découvre sur l'ancienne affaire de viol pourrait enfin révéler un mobile de meurtre dans l'affaire Amparo Seoane. Mais trouver des preuves solides s’avère difficile...