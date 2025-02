"Apparences" en tournage pour France 2 avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga

Le 11 février dernier, Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga ont débuté le tournage de "Apparences", une mini-série en 4 épisodes réalisée par Émilie Grandperret pour France 2.

L'histoire en quelques lignes...

Bordeaux. Un chirurgien esthétique, le Docteur Belmont, est retrouvé mort dans une mise en scène macabre sur le parking de la clinique fondée avec ses deux associés et amis.

Pour la capitaine Sarah Santoni, cette enquête s’avère vite très sensible : elle a subi une chirurgie reconstructrice du visage suite à une violente agression dans le cadre de ses fonctions. Et le chirurgien assassiné… est celui qui l’a opérée et aidée à surmonter son traumatisme.

Rapidement, une coupable idéale se profile. Jessica, une jeune femme irréversiblement défigurée suite à une intervention de ce même chirurgien. Son désir de ressembler à ses idoles influenceuses a tourné au drame.

Parallèlement à l’enquête, Gabrielle, une journaliste d’investigation reconnue, une beauté naturelle, s’intéresse de près à l’univers de l’esthétique, qui vend du rêve, mais peut aussi tourner au cauchemar.

Le tournage de cette série a débuté le 11 février et se déroule jusqu'au 10 avril 2025 en Ile-de-France et en Nouvelle-Aquitaine.

Avec : Hélène de Fougerolles (Gabrielle Pasquier), Léonie Simaga (Sarah Santoni), Léa Leviant (Jessica Valoire), Vincent Heneine (Lieutenant Balti), Nicolas Cazalé (Stanislas Grégory), Jeanne Bournaud (Ambre Stépanian), Cyril Guei (Loris Beltram), Marie Kremer (Anaïs Belmont), Clément Moreau (Axel Simon), Alexandre Philip (Malik Berhoun)...