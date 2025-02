"Carpe diem" : nouvelle série avec Samuel Le Bihan à suivre sur TF1 à partir du 10 mars 2025

Lundi 10 mars 2025 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de "Carpe diem", une nouvelle série inédite avec Samuel Le Bihan dans le rôle d'un avocat comme vous n'en avez jamais vu...

L'histoire en quelques lignes....

À 48 ans, Tom Villeneuve est enfin libre. Accusé à tort du meurtre de sa femme, Tom vient de passer 17 ans en prison. Combatif, il étudie le droit en prison et lorsqu’il est libéré, il devient avocat.

De retour dans sa ville natale, Nice, il est bien décidé à découvrir qui est le véritable meurtrier. Il ouvre son cabinet de « jeune » avocat et défend ceux qu'il croit injustement accusés de crime, comme lui. Son style surprend car il est toujours souriant et décontracté, non sans un certain panache.

Puisqu’on lui a volé 17 ans de sa vie, il n’a qu’une règle dans l’existence : Carpe Diem. Profiter de l’instant présent.

Cette première saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes dont les deux premiers seront diffusés lundi 10 mars 2025 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 1

Libéré après 17 ans en prison accusé à tort du meurtre de sa femme, Tom Villeuve ouvre à Nice son cabinet d'avocat, résolu à retrouver le véritable assassin et à défendre d'autres innocents injustement accusés de crime.

Accompagné par sa nouvelle recrue, la sanguine Sigourney, Tom défend Paul, le valet d'un palace niçois, accusé d'avoir assassiné une riche américaine, à qui il proposait des services de chambre sur-mesure..

22:10 Épisode 2

Patrick Andrès, un pêcheur sans histoire, se rend au commissariat pour avouer le meurtre d'un trafiquant de drogue notoire. Tom, touché par son histoire, décide de le défendre, pour prouver qu'il était menacé de mort, comme un autre pêcheur avant lui...

En parallèle, Sigourney retrouve la trace de Peter Marks, l'ex-fiancé d'Anna et rival de Tom. Aurait-il utilisé son pouvoir pour le faire tomber à sa place ?