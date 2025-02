"L'art du crime" : 3 épisodes à revoir sur France 2 lundi 24 février 2025 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim

Lundi 24 février 2025 à partir de 21:05, France 2 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

21:05 Épisode 7x01 Versailles, es-tu là ?

Dans les jardins du château de Versailles, un médium est retrouvé assassiné. Antoine et Florence soupçonnent un groupe d'historiens amateurs passionnés de Marie-Antoinette. Il aurait fait appel au défunt pour retrouver un objet précieux ayant appartenu à la reine. S'agirait-il du célèbre collier de la reine ?

Pour infiltrer le groupe, l'OCBC sollicite l'aide de Juliette Mariton l'ex-fiancée d'Antoine, à la fois flic et médium. Mais, déstabilisée d'apprendre qu'Antoine et Florence ne sont toujours pas ensemble, malgré les signes évidents du cosmos, elle se met en tête de les réunir. A leur grand dam : Antoine et Florence sont en effet bien décidés à rester seulement amis...

22:35 Épisode 2x5 Le peintre du diable (partie 1)

Cédric Montay, jeune séminariste à l'institut Saint-Donatien, est sauvagement assassiné. La victime, qui préparait une thèse sur Jérôme Bosch, peintre de la Renaissance flamande fasciné par les démons, avait rendez-vous au Louvre le matin même. Il avait en sa possession un précieux dessin de l'artiste, volé deux jours avant le crime dans sa chambre. Un tatouage sur son torse met les enquêteurs sur la piste d'une oeuvre disparue...

23:30 Épisode 2x06 Un homme blessé (partie 2)

Antoine et Florence sont sur la trace de Daniel Sanchez. Mais ils arrivent trop tard. L'homme vient de prendre la fuite, une pochette contenant un précieux document ainsi qu'une arme entre les mains, avant de faire une chute fatale. Le sang prélevé sur la lame qu'il a entre les mains correspond à celui de Cédric Montet. Le père Rufus accuse la police d'avoir poussé l'homme au suicide...

La rediffusion des épisodes de "L'art du crime" se poursuivra dans la nuit de lundi à mardi sur France 2.

00:40 Épisode 6x02 Le cri du vampire

Dans les catacombes de Paris, une jeune femme déguisée en vampire est retrouvée assassinée, étendue dans un cercueil, un pieux enfoncé dans le cœur… Près du cadavre, une reproduction du tableau « Vampire » de Munch est retrouvée.

Antoine et Florence vont enquêter au sein de la troupe de théâtre dans laquelle la victime, comédienne, jouait. Mais, pour notre duo, il est difficile de travailler lorsque les sentiments s’en mêlent…

02:05 Épisode 2x03 Un homme blessé (partie 1)

Un mystérieux interlocuteur envoie une lettre contenant des coordonnées GPS à Antoine, entraînant le capitaine Verlay et Florence Chassagne dans un jeu de pistes autour de l'oeuvre de Gustave Courbet.

A chaque énigme résolue, un nouveau cadavre est découvert. Une question s'impose : pourquoi le meurtrier s'adresse-t-il personnellement à Antoine, alors même que ce dernier n'y entend rien en art ? Il va devoir trouver sa voie pour pouvoir conserver son poste...

02:55 Épisode 2x04 Un homme blessé (partie 2)

L'enquête a des retombées sur les proches d'Antoine, indirectement menacés par Jérôme Kalanski, qui rend visite à sa femme et ses enfants. Cette dernière est en colère et demande à Antoine de prendre de la distance avec son travail.

Jérôme semble en savoir long sur le passé du capitaine. Il déclare avoir ses sources à la PJ...