"A priori" mardi 25 février 2025 : résumé des deux derniers épisodes diffusés sur France 3 (vidéo)

Mardi 25 février 2025 à 21:05, France 3 diffusera les deux derniers épisodes de "A priori" une série policière avec Bruno Salomone et Lucia Passaniti, un duo atypique dont les différences... font la différence !

L'histoire en quelques lignes...

A priori… ce n’est pas ce que vous croyez… c’est un polar mais c’est aussi une comédie.

A priori, c’est un duo de policiers… mais c’est aussi une bande de personnages tour à tour rivaux ou complices.

A priori… c’est une série qui joue sur les idées reçues et les faux-semblants… parce qu’à une époque où les rumeurs et les fake-news se propagent à la vitesse d’un clic, il est important de gratter sous le vernis pour mieux jouer la réconciliation… Réconcilier le nord et le sud, les jeunes et les moins jeunes, les campagnes et les villes, les policiers et les citoyens…

21:05 Épisode 7 La start-up a fait une victime

Iris et Victor enquêtent sur la mort de la directrice du personnel d'une entreprise de cosmétiques, tuée lors d'un séminaire de "team building" censé souder les cadres. L'enquête révèle que le PDG charismatique était la véritable cible du meurtrier. Qui pouvait lui en vouloir ?

Pendant ce temps, Nesrine et David interrogent un homme suspecté de faire du trafic de médicaments.

Quant à Ryem, il découvre à son grand dam que son frère, star de la police, va passer une semaine dans son commissariat. Il a peur de souffrir de la comparaison.

22:00 Épisode 8 Le sport c'est dangereux

Iris et Victor enquêtent sur la mort d'un séduisant influenceur, tué dans la salle de fitness haut de gamme où il venait d'être embauché comme coach sportif.

David et Nesrine, eux, questionnent un homme suspecté d'avoir illégalement acheté une arme du Troisième Reich.

Jules, pour sa part, renonce à demander sa titularisation dans la police. Tous ses collègues s'efforcent de le convaincre de rester parmi eux.

Avec : Bruno Salomone (Victor Montagnac), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules), Didier Constant (Fifi).