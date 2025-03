"Douglas is Cancelled" sur ARTE jeudi 6 mars 2025 : la descente aux enfers d'une vedette de la télévision (vidéo)

Jeudi 26 mars 2025 à 20:55, ARTE diffusera "Douglas is Cancelled" une mini-série inédite qui raconte la descente aux enfers d'une vedette de la télévision britannique après une blague sexiste.

20:55 Épisode 1

Trésor national du petit écran, Douglas Bellowes informe depuis plus de dix ans les Britanniques lors de sa célèbre émission News at Six, coanimée avec Madeline Crow, une jeune journaliste pleine d'allant.

Un soir après l'émission, leur producteur, Toby, prend Douglas à part pour l'alerter des suites d'un dérapage de ce dernier. Invité à un mariage, l'animateur, ivre, avait proféré une blague sexiste dont s'est plaint l'un des invités en postant un message bien senti sur les réseaux sociaux. Douglas déclare n'avoir aucun souvenir de ce moment de la soirée. Tandis que Madeline, prévenue, ne semble pas faire grand cas de l'affaire, chez lui, Douglas fait face à Sheila, sa femme, qui craint qu'on ne le manipule, et à sa fille, une adolescente militante survoltée.

21:40 Épisode 2

Douglas demande des explications à Madeline qui a reposté le message accusateur à son audience de plus de deux millions de personnes. Incapable de croire à sa fourberie, il se laisse aisément manipuler.

Tandis qu'au téléphone avec Toby Sheila tente de limiter les dégâts, Madeline propose de préparer Douglas à un exercice devenu périlleux : une longue interview centrée sur la carrière de l'animateur où sera forcément abordé le sujet sensible qui agite l'opinion. Juste avant que ne débute l'entretien préparatoire, Madeline révèle à Douglas un secret qui fait l'effet d'une bombe.

22:20 Épisode 3

Un flash-back montre la naissance de la vocation de Madeline qui regarde, enfant, un Douglas trentenaire à la télévision, puis leur première rencontre informelle lors d'une séance de dédicace.

Quelques années plus tard, brillante journaliste en début de carrière, Madeline est pressentie pour rejoindre Douglas à la présentation de News at Six. Elle croise l'animateur admiré lors d'un événement mondain où l'a convié Tobby Patterson, le producteur de l'émission. Ce qui s'apparentait à un entretien détendu dans une chambre d'hôtel prend un tour glaçant au fil de la soirée.

23:00 Épisode 4

Tandis que le festival culturel où doit être interviewé Douglas ouvre ses portes, Toby et l'agent de l'animateur s'inquiètent des conséquences que causeraient une mauvaise prestation de leur poulain.

Flash-back : une semaine auparavant, l'entretien préparatoire entre Douglas et Madeline est sanglant, la journaliste ne retenant pas ses coups et Douglas, déstabilisé, perdant ses moyens. La coanimatrice propose à son partenaire et mentor d'appeler le public des réseaux sociaux à publier toute vidéo qui pourrait exister de l'incident au mariage.