"Tout pour la lumière" : une nouvelle série quotidienne en tournage pour TF1 et Netflix

Le 3 mars dernier, Newen Studios, le Groupe TF1 et Netflix ont débuté le tournage de "Tout pour la lumière", une nouvelle série quotidienne en décors naturels dans la ville de la Ciotat et dans les studios de la Belle de Mai à Marseille.

L'histoire en quelques lignes...

Victoria Vargas (Joy Esther) est appelée d’urgence au chevet de sa mère Florence (Isabel Otero), directrice du Studio Lumière, un centre réputé de chant et de danse, basé à La Ciotat.

Après avoir connu la gloire à 20 ans avec un tube, Victoria a choisi de tout quitter : sa famille, son passé et sa carrière de chanteuse, dans des conditions mystérieuses. De retour dans la ville où elle a grandi, accompagnée de son mari Max (Lannick Gautry) et de sa fille adolescente Baya (Louve Le Coadou), elle doit affronter des souvenirs douloureux. Mais des jeunes talents, prêts à tout donner pour réussir, vont la convaincre de rester.

Entre secrets de famille et tensions toujours vives, Victoria va renouer avec ses racines et sa passion pour la musique. Au point de reprendre sa carrière ?

Les jeunes artistes du Studio Lumière sont animés par une même passion. Chaque note, chaque mouvement, cache un enjeu intime plus grand. Cette saga familiale et musicale vibre au rythme de reprises de chansons culte et de morceaux inédits créés pour la série. Cette fiction quotidienne nous plongera dans un tourbillon d’émotions.

Avec une programmation inédite, la série permettra d’attirer et de rassembler un large public et de s’adapter à tous les usages.

Elle sera prochainement diffusée sur TF1, TF1+ et sur Netflix, 5 jours avant la diffusion gratuite sur TF1.

Uné série écrite par Coline Assous, Yentl Coubes et Maxime Cormier.