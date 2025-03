"Plus belle la vie" du 10 au 14 mars 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 10 au vendredi 14 mars 2025, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 10 mars 2024 • Épisode 285

Afin de mener à bien leur plan, Jennifer et Barbara recrutent une nouvelle complice. De son côté, Riva déplore que Samuel ne l’ait pas informé de l’arrivée de son beau-père. Lorsque Blanche rend les devoirs de philosophie, la surprise est totale pour Thomas et Zoé.

Mardi 11 mars 2024 • Épisode 286

Jennifer et Barbara ont bien du mal à cacher leur enquête à Samuel. Pour cette raison, elles commencent à douter des qualités d’actrice de leur nouvelle complice. De son côté, Léa se voit proposer un nouveau protocole pour lutter contre sa maladie.

Mercredi 12 mars 2024 • Épisode 287

Le trio d’enquêtrices amateur se réjouit car leur appât mord à l’hameçon. Nisma, quant à elle, a des sentiments contradictoires à l’égard de la nouvelle résidente. Au Mistral, Thomas a besoin d’éclaircir les choses avec Blanche.

Jeudi 13 mars 2024 • Épisode 288

Le piège tendu par Jennifer et Barbara semble presque parfait. La proposition d’Eric à Thomas crée de la frustration chez Blanche. Malgré les arguments et les promesses de Robert, Mirta continue de douter.

Vendredi 14 mars 2024 • Épisode 289

Barbara et Jennifer sont inquiètes du changement de comportement de leur complice. La situation qu’elles semblaient maîtriser leur échappe. Malgré l’aide de ses camarades, la malchance continue de poursuivre la nouvelle résidente.