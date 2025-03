"Elsbeth" saison 2 : résumé des deux derniers épisodes diffusés mercredi 12 mars 2025 sur TF1

Mercredi 12 mars 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Dans "Elsbeth", nous retrouvons l'avocate transformée en une sorte de détective hors du commun. Loin des salles d'audience, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent. Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode tout comme dans "Colombo"... 21:10 Épisode 2x09 Une pause s'impose

Après la mort d'un jeune homme, Elsbeth enquête au sein d'un institut où se pratiquent la méditation, le yoga et de mystérieux rituels, sous l'égide d'un homme très charismatique. De son côté, Kaya demande des comptes à Elsbeth suite aux révélations concernant l'affaire Van Ness. 22:00 Épisode 2x10 Les frères ennemis

Elsbeth se plonge dans l'univers de la finance lorsque Bill Hepson, ancien patron d'un fonds d'investissement ayant renoncé à sa fortune, est retrouvé mort dans le Queens. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné, mais Elsbeth soupçonne Peter, le jumeau de la victime, mécontent du changement de vie opéré par son frère. Pendant ce temps, le cabinet d'avocat de Mark Van Ness publie un communiqué de presse accusant Elsbeth d'avoir dissimulé la plainte de l'ex-épouse du milliardaire lors de leur divorce.

