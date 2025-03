"Kaboul", une mini-série inédite avec Jonathan Zaccaï diffusée sur France 2 à partir du 31 mars 2025 (vidéo)

Lundi 31 mars 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "Kaboul", une mini-série événement en 6 épisodes réalisée par Kasia Adamik et Olga Chajdas, avec Jonathan Zaccaï, Thibaut Evrard & Olivier Rabourdin.

Cette série, produite par l'Alliance européenne, Cinétévé et 24 25 Films (Mediawan), dépeint le chaos qui règne à l’arrivée des talibans dans Kaboul le 15 août 2021, et le destin d’une famille afghane qui va devoir survivre au cœur de l’un des événements les plus marquants du 21e siècle.

Porté par un casting international et tourné en Grèce, ce thriller en six épisodes, qui raconte quinze jours d’anéantissement, de décisions impossibles et d’espoirs brisés, sera en lice au Festival Séries Mania 2025 en compétition internationale.

Les 3 épisodes de la première soirée

21:05 Épisode 1 La chute

15 août 2021, Kaboul tombe aux mains des talibans. Une famille afghane a le choix de partir ou de rester, tandis que l’ambassade de France reste ouverte, que Giovanni, un diplomate italien, fait face à la fuite de son ambassadeur et que Véra, un membre des services secrets allemands, espère retourner à Kaboul pour sauver un général afghan qu’elle a connu.

22:00 Épisode 2 Le siège

Les talibans s’installent dans la ville. Tandis que Gilles, le chef de la sécurité de l’ambassade de France, tente d’organiser l’évacuation des réfugiés, parmi lesquels Zahara, procureure recherchée, Giovanni fait face aux problèmes d’hygiène à l’aéroport, et Véra part à la recherche du général Hassan sans le soutien de sa hiérarchie. Au même moment, Fazal, soldat de l’armée afghane en déroute, se réfugie auprès de Martin, un agent américain qu’il a connu, et Amina doit affronter la prise de pouvoir des talibans dans l’hôpital et hésite à fuir.

22:45 Épisode 3 La menace

Gilles se résout à négocier avec les talibans pour organiser l’évacuation de ses réfugiés par bus. Tandis que Giovanni tente de faire décoller ses premiers réfugiés afghans, Véra, aiguillée par un des soldats du général Hassan, arrive à un camp taliban où le général serait enfermé. Au même moment, Amina fuit l’hôpital avec la petite Nooria, tandis que son frère, Fazal, sous les ordres des Américains, infiltre une cellule de l’Etat Islamique qui prépare un attentat.