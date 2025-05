"Meurtres au paradis - Un rhum frelaté", épisode inédit sur France 2 lundi 19 mai 2025 (vidéo)

Lundi 19 mai 2025 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode inédit de la 14ème saison de "Meurtres au Paradis" : « Un rhum frelaté »

La saison 3 en quelques lignes...

Le nouvel inspecteur intérimaire Mervin Wilson n’a qu’une envie : fuir la chaleur tropicale de Sainte-Marie et retrouver sa vie londonienne, faite de soirées au pub et de matchs de foot. Mais les meurtres s’enchaînent, comme si les gens faisaient exprès de se faire tuer pour l’empêcher de partir !

Et il y a aussi la mort mystérieuse de sa mère biologique, qu’il n’a jamais connue, qu’il ne peut se résoudre à classer comme simple accident. Sans compter que des changements au sein de l’équipe bouleversent encore plus l’ordre établi au sein de la police d’Honoré, entre l’arrivée d’un nouvel agent qui ne se fait pas sans heurts et le possible départ d’un pilier de la communauté...

Épisode 14x04 Un rhum frelaté



Lors de la vente d’une distillerie de rhum, quatre personnes sont empoisonnées au méthanol en dégustant l’une des bouteilles. Patrick Ambrose, le propriétaire, meurt, alors que les trois autres sortent guéris de l’hôpital.

Mervin soupçonne un meurtre, car peu de temps avant il avait reçu un coup de fil anonyme de la distillerie. Mais si Patrick était bien la victime intentionnée, comment le meurtrier a-t-il fait pour verser des doses de poison différentes à chacun, alors que c'est Patrick lui-même qui a débouché la bouteille et versé le premier verre aux convives ?