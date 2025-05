"Le remplaçant" de retour sur TF1 avec JoeyStarr dans une 3ème saison diffusée à partir du 9 juin 2025

Lundi 9 juin 2025 à 21:10 sur TF1, "Le remplaçant" sera de retour dans une 3ème saison inédite avec JoeyStarr, Clémentine Célarié et François Berléand.

Nouveau lycée, nouvelle équipe et nouvelles galères : Nicolas Valeyre s’installe provisoirement à Brest sur les traces de son père, mais se retrouve vite happé par la vie et les problèmes de ses nouveaux élèves.

En charge d’une classe de Première complètement démotivée et pas du tout préparée au bac de français, le remplaçant devra aussi seconder un proviseur dépressif, résister à un parent d’élève tout-puissant et élucider un secret de famille. Pour l’aider : son indéfectible ami Maclou et sur une alliée inattendue…

Au cœur de cette saison 3, la question du lien familial, amical et amoureux, sera un moteur pour Nicolas qui, porté par une nouvelle maturité, sera tenté pour la première fois de poser ses valises.

L’éternel nomade aurait-il enfin trouvé sa place, dans une région aussi rebelle et authentique que lui ?

Cette 3ème saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes diffusés au cours de la première soirée :

21:10 Épisode 3x01 Miss parfaite

Nicolas Valeyre débarque en cours d'année dans un lycée de Brest et hérite d'une classe de Première qui passe le bac de français dans quelques mois. Personne n'a le niveau, sauf Marie, une élève brillante mais isolée et visiblement sous pression. Nicolas va découvrir son secret et l'aider à s'ouvrir aux autres.

22:05 Épisode 3x02 Champion !

Enzo est le futur Mbappé. Du moins c'est que croit son père qui organise toute sa vie autour de l'avenir et de la carrière forcément grandiose de son fils. Mais Enzo a une autre passion et aucune envie de devenir footballeur professionnel. Pas facile de trouver les mots et le courage de parler à son père. Nicolas en sait quelque chose...