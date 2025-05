Les résumés de "Plus belle la vie" du 26 au 30 mai 2025 sur TF1, voici qui ce passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 26 au 30 mai 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 26 mai 2025 • Épisode 340

Alors qu'Ariane est hantée par un secret obsédant, le commissariat est en ébullition en raison d'une enquête exceptionnelle. Afin de nourrir un article sur l'accès au logement, Jules recueille un témoignage édifiant. Un nouvel arrivant au cabinet médical fait l'unanimité.

Mardi 27 mai 2025 • Épisode 341

L'avancée de l'enquête en cours met Ariane dans l'embarras. De son côté, Steve prend une décision radicale pour l'aider à avancer. Contre l'avis de tous, Riva est persuadé de s'être fait avoir par un charlatan.

Mercredi 28 mai 2025 • Épisode 342

Alors qu'un élément compromettant peut faire basculer l'enquête en cours, Patrick découvre la présence d'un ancien collègue de Babeth au Mistral. En plein questionnement, Nisma part à la recherche d'un job étudiant.

Jeudi 29 mai 2025 • Épisode 343

Alors qu'Ariane s'active pour reconstituer la vérité afin d'échapper à une erreur judiciaire, Jules, très investi dans son article, finit par dépasser les bornes. Au Mistral, l'heure est aux retrouvailles pour Louis et Barbara.

Vendredi 30 mai 2025 • Épisode 344

Une course contre la montre est engagée pour sauver Ariane. De son côté, Riva semble ne plus être vraiment lui-même. Malgré les zones d'ombre, la confiance grandit entre Louis et Barbara.