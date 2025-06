"9-1-1" saison 8 : résumé des trois épisodes diffusés sur M6 mardi 3 juin 2025

Mardi 3 juin 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de la série "9-1-1". Voici ce qui va se passer dans les épisodes 8 à 10.

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 8x08 Impostures

La 118 se mobilise après l’explosion d’une canalisation qui a provoqué un carambolage. La popularité de l’acteur Brad Torrance, qui accompagne Nate en tant qu’observateur pour les besoins de la série "Cœurs de feu", complique l’intervention…

Athena enquête après l'agression d'un jeune citoyen engagé qui luttait contre les incivilités sur les parkings de supermarché.

21:55 Épisode 8x09 À la recherche de Jayna

L'unité 118 intervient sur un incendie dans un refuge animalier et évacue d'urgence tous les animaux.

Maddie reçoit un appel mystérieux qui l'entraîne dans une enquête personnelle aux conséquences inattendues.

22:45 Épisode 8x10 Captive

Après le mystérieux appel reçu par Maddie au 9-1-1, Chimney rentre chez lui et découvre leur fille seule à la maison. Maddie, elle, est introuvable.