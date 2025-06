Natacha Lindinger tourne pour TF1 une nouvelle série dans l'univers médical

La comédienne Natacha Lindinger vient de commencer le tournage pour TF1 de "Ceylan" (titre provisoire), une nouvelle série en 6 épisodes dans laquelle elle incarne le rôle d'une neurochirurgienne.

L'histoire en quelques lignes...

Le jour de la mort de son père, Louise Ceylan, neurochirurgienne star à Paris, commet une erreur médicale. Suspendue, elle retourne dans son village natal, un coin paumé du Vaucluse, qu’elle pensait avoir quitté pour toujours.

Sur place, entre les chèvres, les urgences de campagne et un cabinet médical paternel laissé à l’abandon, elle décide de reprendre le flambeau... clandestinement. À ses côtés : Cindy, une infirmière locale, aussi barrée qu'attachante.

Équipée de son sarcasme et de son perfectionnisme, Louise va devoir réapprendre à soigner autrement. Finis les blocs ultra-équipés : ici, chaque consultation est une urgence, chaque patient un défi et chaque jour une leçon d’humilité.

Entre clashs, débrouille, retrouvailles, médecine de terrain et situations improbables, Louise découvre qu’il existe une autre façon d’exercer, plus proche, plus humaine… et qu’en suivant les traces de son père, elle pourrait bien redonner un sens à sa vie.

Avec : Natacha LINDINGER (Louise Ceylan), Alice POL (Cindy Boulain), Eric PUCHEU (Nathan), Xavier ROBIC (Arnaud), Ariane MOURIER (Claire), Mayel ELHAJAOUI (Vincent), et Frédéric BOURALY (Jean-Noël Boulain)...