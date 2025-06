Les résumés de "Plus belle la vie" du 9 au 13 juin 2025 sur TF1, voici qui ce passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 9 au 13 juin 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 9 juin 2025 • Épisode 350

De façon inattendue, Apolline se retrouve en très mauvaise posture. Au Pavillon des fleurs, Chloé ne peut que constater les difficultés quotidiennes liées à sa condition de reprise de justice. Pour rassurer Thomas, Yolande entre en scène avec une méthode bien à elle.

Mardi 10 juin 2025 • Épisode 351

Les aveux comme les arrestations se multiplient, tandis qu'Apolline fait face à une situation dangereuse. Après une fâcheuse rencontre, Luna s'inquiète pour son amie, Chloé. Au cabinet médical, Léa n'est pas dupe du comportement étrange de Riva.

Mercredi 11 juin 2025 • Épisode 352

Après une fâcheuse rencontre, Babeth et Luna s'interrogent sur les répercussions qu'elle pourrait engendrer. Après un drame bouleversant, Apolline peut compter sur du soutien inattendu. Au cabinet médical, Léa tente d'apporter des conseils sentimentaux à un Riva troublé.

Jeudi 12 juin 2025 • Épisode 353

Chloé semble remonter la pente mais elle pourrait bien cacher un secret dangereux... Tandis que pour Ariane et la juge Colbert, c'est l'heure du bilan, Yolande livre à Barbara la recette infaillible contre l'ennui qui tue le couple.

Vendredi 13 juin 2025 • Épisode 354

Horrifiée, Luna découvre Babeth en bien mauvaise posture. À l'heure du baccalauréat, une nouvelle pourrait déconcentrer Thomas. Au Mistral, Louis découvre qu'il est le jouet d'une tendre machination.