"HPI - L'homme au soda à moitié plein", épisode inédit diffusé sur TF1 jeudi 12 juin 2025 (vidéo)

Jeudi 12 juin 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Audrey Fleurot dans le quatrième épisode de la 5ème et ultime saison de la série "HPI" : « L'homme au soda à moitié plein ».

La saison 5 en quelques lignes...

Les efforts de Morgane pour améliorer son karma ont enfin payé : Karadec s'est avéré être le père de son bébé comme elle l'espérait et, alors qu'elle a (encore) perdu sa maison, il a gracieusement accepté de l'héberger.

Une fois n'est pas coutume, l'univers semble donc réserver de bonnes choses à notre héroïne alors que cette nouvelle saison démarre…

Mais maintenant que Morgane a obtenu ce qu’elle voulait, une question se pose : peut-elle faire durer les choses ? Car si Morgane est douée pour le chaos, l’insécurité et l’adversité… Elle l’est bien moins pour le bonheur et la simplicité. Et justement… À peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux !

Mais tenter une histoire d'amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocs… est-ce une idée de génie ? Ou une excellente manière de tout foutre en l’air ?

Épisode 5x04 L'homme au soda à moitié plein



Après avoir eu de fâcheuses nouvelles concernant son père Serge, Morgane se voit contrainte de prendre le train avec sa famille, direction Boulogne-sur-Mer. Autant dire le bout du monde pour notre mère de famille déjà plus que débordée.

Dans le train, qui n'a pourtant rien d'un Orient-Express, Morgane repère toutes sortes d'indices étranges qui lui font craindre qu'un des passagers s'est fait kidnapper pendant son voyage ! Intuition géniale ou délire de trop ?

Alors que Morgane essaye d'échapper à son destin et surtout à Karadec, celui-ci pourrait bien revenir frapper à sa porte. Pour un nouveau départ ?