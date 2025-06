"Le remplaçant" lundi 16 juin 2025, résumé des deux épisodes diffusés cette semaine sur TF1 (vidéo)

Lundi 16 juin 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 3ème saison de la série "Le remplaçant" avec JoeyStarr, Clémentine Célarié et François Berléand.

Nouveau lycée, nouvelle équipe et nouvelles galères : Nicolas Valeyre s’installe provisoirement à Brest sur les traces de son père, mais se retrouve vite happé par la vie et les problèmes de ses nouveaux élèves.

En charge d’une classe de Première complètement démotivée et pas du tout préparée au bac de français, le remplaçant devra aussi seconder un proviseur dépressif, résister à un parent d’élève tout-puissant et élucider un secret de famille. Pour l’aider : son indéfectible ami Maclou et sur une alliée inattendue…

Au cœur de cette saison 3, la question du lien familial, amical et amoureux, sera un moteur pour Nicolas qui, porté par une nouvelle maturité, sera tenté pour la première fois de poser ses valises.

L’éternel nomade aurait-il enfin trouvé sa place, dans une région aussi rebelle et authentique que lui ?

Résumé des épisodes diffusés au cours de la seconde soirée :

21:10 Épisode 3x03 Déclassé

Toutes les nuits, Tristan disparaît. Et tous les jours, il carbure aux boissons énergisantes pour tenir le coup en classe. De plus en plus nerveux et agressif, Tristan est en plein décrochage. Nicolas décide de la suivre, quitte à outrepasser son rôle de prof. Heureusement, il pourra aussi compter sur ses nouveaux collègues.

22:05 Épisode 3x04 Inséparables

Jules et Sofia sont meilleurs amis. Mais le jour où ils découvrent que la mère de Sofia est la maîtresse du père de Jules, leur amitié explose. Qu'est-ce qui est le plus important, les amis ou la famille ? Comment gérer une séparation amicale ou amoureuse ? Une fois n'est pas coutume, Nicolas, champion de la réconciliation, semble dépassé.