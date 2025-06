Les résumés de "Plus belle la vie" du 16 au 20 juin 2025 sur TF1, voici qui ce passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 16 au 20 juin 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 16 juin 2025 • Épisode 355

Chloé disparaît au moment où elle doit s'expliquer sur une situation dramatique. Luna décide de la retrouver. Au commissariat, le retour d'Ariane est accueilli en grande pompe par ses coéquipiers. Au Mistral, Thomas tente de recueillir des informations sur un homme dont le quartier parle beaucoup trop...

Mardi 17 juin 2025 • Épisode 356

Le commissariat est en ébullition après la découverte de nouveaux éléments qui font avancer l'enquête sur une agression inquiétante. De son côté, Samuel consulte Riva pour un problème de santé récurrent. Entre Jules et son grand-père Robert, l'heure est à la compétition !

Mercredi 18 juin 2025 • Épisode 357

Malgré le danger, Luna récolte un précieux indice qui la met sur la trace de Chloé. De son côté, Thomas profite d'un moment de détente qui pourrait bien le faire changer d'avis sur les fréquentations de Riva. Les vacances d'été de la famille Boher approchent, mais elles prennent un tour inattendu.

Jeudi 19 juin 2025 • Épisode 358

Inquiète, Babeth alarme Patrick sur la disparition de Luna, mais il ne se montre pas très réceptif. De retour au cabinet Kepler, Apolline doit faire face à ses responsabilités. Yolande décide de rendre service à Mirta, qui pourrait pourtant vite déchanter...

Vendredi 20 juin 2025 • Épisode 359

Luna et Chloé sont en très mauvaise posture alors que Babeth et un allié surprenant se démènent pour les aider. Après de choquantes révélations, Ulysse est au plus bas. Thomas peine à se remettre des épreuves du bac.