4 épisodes de "Tandem" avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort rediffusés sur France 3 jeudi 19 juin 2025

Jeudi 19 juin 2025 à partir de 21:05, France 3 rediffusera 4 épisodes de la série "Tandem" avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

21:05 Épisode 7x05 L'inconnu

Un homme amnésique déambule dans les rues, sa blouse d'hôpital maculée de sang, murmurant inlassablement « Elle est morte ». Mais qui est-il ? Et à qui appartient ce sang ? Une victime est en danger, le temps est compté pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard.

21:05 Épisode 7x06 Les sacrifiés

Alors que Léa poursuit sa quête pour trouver le mystérieux tireur qui a abattu Paul et les parents de Franck, sa principale piste s’arrête net : Marc Ziani, son suspect principal, est retrouvé mort après une altercation avec Franck. La suspicion plane sur Franck, mais Léa refuse de croire qu'il puisse être le meurtrier. Le compte à rebours est enclenché et la tension monte alors que Léa et Paul cherchent désespérément à découvrir enfin la véritable identité de leur ennemi qui les menace depuis des années...

22:45 Épisode 7x07 Vendetta

Camille est de retour à Montpellier pour réaliser son rêve de chanteuse, mais elle est loin d'imaginer le cauchemar qui l'attend. Alors qu’une musicienne du groupe est retrouvée poignardée, Camille découvre qu'elle était la cible initiale ! Les gendarmes se lancent dans une course effrénée pour trouver le meurtrier, dont la vengeance est aussi méticuleuse que celle du célèbre Monte-Cristo. Qui en veut à Camille, et pourquoi ? Le temps est compté pour sauver sa vie.

23:35 Épisode 7x08 La pêche miraculeuse

Le calme en mer est brisé lorsque le corps sans vie d'un ancien pêcheur, devenu inspecteur des pêches, est découvert prisonnier d'un filet de chalutier. Léa et Paul se lancent dans une enquête qui les mènera au coeur d'un système opaque de quotas de pêche et de trafics en tous genres. Mais comment le corps est-il arrivé dans le filet ? Etait-il une victime collatérale ou la véritable cible ? Les mystères se multiplient, la tension monte, et chaque indice les rapproche un peu plus de la vérité...