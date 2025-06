"A Life's Worth – Le prix d'une vie", minisérie inédite diffusée sur Arte jeudi 19 juin 2025 (vidéo)

Jeudi 19 juin 2025 à 21:00, Arte commencera la diffusion de "A Life's Worth - Le prix d'une vie", une minisérie série haletante qui pose un regard inédit sur la complexité géopolitique et le versant fratricide du conflit en ex-Yougoslavie.

Inspiré, entre autres, par le témoignage d'un ancien militaire suédois, A Life's Worth plonge avec réalisme dans le quotidien de jeunes soldats confrontés à l'inconnu et d'une population ensanglantée par un conflit fratricide.

Au-delà de la violence qui prend par surprise les novices peu après leur arrivée, doublement "bleus" car c'est aussi la couleur qu'ils arborent en tant que représentants des Nations unies, le sens de leur engagement sera durement mis à l'épreuve. Quelle marge de manœuvre ont-ils pour agir, alors que leur statut les contraint à la neutralité ?

Mêlant suspense, romanesque et précision historique, cette série chorale et incarnée n'oublie pas, en six épisodes tendus, de montrer les conséquences de la guerre sur la population locale, dans une région où cohabitent différents groupes ethniques et religieux.

En marge du déroulé chaotique de la mission militaire, le récit laisse entrevoir, avec une généreuse humanité, plusieurs trajectoires de vies bouleversées.

Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 18 juin 2025, les trois derniers jeudi 26 juin 2025.

Arte n'a pas communiqué le contenu de chaque épisode.

L'histoire en quelques lignes...

1993, en Bosnie-Herzégovine. Un bataillon de Casques bleus suédois est envoyé dans la région de Vares pour sécuriser l'approvisionnement de l'aide humanitaire à destination de la population civile. Mot d'ordre : ne pas intervenir dans le conflit.

Tandis qu’un cercle vicieux d’exactions et de vengeances entre Bosniaques et Croates suffoque la société civile, quatre apprentis soldats se retrouvent sous les ordres du charismatique colonel Andreasson : Strand, Kilpinen, Badic et Forss. Dès leur première sortie, le sergent qui les commande est tué dans une embuscade…

À proximité de Vares, Eldin, un habitant bosniaque, cherche quant à lui désespérément des médicaments pour sa fille asthmatique.