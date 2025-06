"Enquêtes au paradis", nouvelle série inédite diffusée sur France 2 à partir du lundi 23 juin 2025 (vidéo)

Lundi 23 juin 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes d'une nouvelle série policière inédite : "Enquêtes au paradis".

L'histoire de la série

Mackenzie Clarke, une policière expatriée à Londres, est contrainte de retourner vivre temporairement à Dolphin Cove, en Australie, la ville de son enfance. Lorsqu'un meurtre est commis, Mack ne peut s'empêcher de mettre à profit ses talents d'enquêtrice.

Dans cette série dérivée de Meurtres au paradis, on retrouve les ingrédients de la série d’origine, à la différence que l’héroïne ne débarque pas en terre inconnue, mais au contraire elle retrouve son pays et la petite ville qu’elle a quittés précipitamment six ans auparavant. Ce retour au bercail ravive son lot de souvenirs plus ou moins agréables et engendre des retrouvailles un peu compliquées, notamment avec son ex-fiancé Glenn, qu’elle a quitté le jour de leur mariage, et avec son ex-belle-mère et ex-patronne, qui dirige le poste de police de la ville.

Cet endroit paradisiaque sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud est le théâtre de meurtres complexes, que Mack va tâcher de résoudre à l’aide de sa nouvelle équipe : le lieutenant Colin Cartwright, un Anglais expatrié en Australie, l’agent Felix Wilkinson et Reggie Rocco, une ancienne prof reconvertie en bénévole auprès de la police.

21:10 Épisode 1x01 Un meurtre impossible

Mackenzie Clarke, inspectrice au sein de la police de Londres, revient au pays après avoir abandonné son futur mari le jour de leur mariage, six ans plus tôt. Elle y retrouve la maison de sa mère, vide, cette dernière étant partie en pèlerinage artistique, une ex-belle-mère cheffe du poste de police local et un agent immobilier poignardé, échoué sur une plage.

Entre un retour qui cache peut-être une fuite, les locaux qui ne lui ont pas pardonné ce qu'elle a fait et un meurtre qui n'a aucun sens, le séjour de Mackenzie sera peut-être loin d'être de tout repos...

22:00 Épisode 1x02 Raide mort

Un jeune homme en pleine forme s'écroule juste après une course à pied, terrassé par une crise cardiaque. Mackenzie est convaincue qu'il s'agit d'un meurtre parce qu'une heure avant sa mort, la victime l'a appelée pour demander de l'aide à la police. Mais comment l'assassin a pu l'empoisonner pendant la course ?