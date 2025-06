Les résumés de "Plus belle la vie" du 23 au 27 juin 2025 sur TF1, voici qui ce passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 juin 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 23 juin 2025 • Épisode 360

Un problème médical de la plus haute importance pourrait bien permettre de résoudre l'enquête policière en cours. Malgré les tensions, la famille Kepler tente de soutenir Ulysse dans une terrible épreuve. Alors que Thomas se morfond sur sa vie sentimentale, Vadim pourrait bien avoir une solution originale à lui proposer.

Mardi 24 juin 2025 • Épisode 361

Alors que les policiers se rapprochent de la vérité, l'étau se resserre dangereusement sur Chloé et Luna. Tandis qu'Apolline plonge dans une descente aux enfers de la culpabilité, c'est l'heure du conseil de classe pour Lucie.

Mercredi 25 juin 2025 • Épisode 362

Babeth et son coéquipier doivent faire usage de leur expérience du terrain avant de procéder au sauvetage de Luna et Chloé. Samuel affirme aller mieux, mais un texto déroutant vient faire douter Jennifer. Au Mistral, Vadim prodigue des conseils à Thomas qui, soi-disant, marchent à tous les coups.

Jeudi 26 juin 2025 • Épisode 363

Le comportement de Samuel continue d'inquiéter Jennifer. Au Mistral, l'ambiance est aux retrouvailles après l'acte héroïque de Babeth et de son acolyte. À l'approche du tournoi, Mirta prodigue à Aya des conseils avisés pour vaincre la pression de la compétition.

Vendredi 27 juin 2025 • Épisode 364