"Un si grand soleil", 6 épisodes inédits diffusé sur France 3 mardi 24 juin 2025 (vidéo)

Mardi 24 juin 2025 à partir de 20:40, France 3 vous proposera une soirée tout en suspense et en rebondissements avec la diffusion de six épisodes inédits de la série "Un si grand soleil".

Dès le mardi 24 juin 2025, France 3 propose trois soirées avec une programmation exceptionnelle de six épisodes par soirée.

Voici ce qui va se passer dans la première soirée :

La découverte d'un cadavre va relancer l'affaire dans la mort d’Iris et remettre en question les positions de Cécile et Florent. Florent va prendre des risques pour coincer l’assassin et reconquérir Cécile...

Alix subit la pression de Bertrand, son ex-mari pour la vente d’un terrain. Elle soupçonne une escroquerie et met Claudine sur le coup.

Emma, très éprise de Lucas, le voit d’un coup de plus en plus distant, prétextant des problèmes de santé, elle va découvrir sa face sombre.

Lucas s’intéresse à Alix et vient la rencontrer à la galerie pour obtenir un stage. Sa rencontre avec Lucas va la bouleverser et la renvoyer à des souvenirs lointains...

Muriel et Boris décident dans un premier temps de garder leur relation secrète puis l'annoncent à Élisabeth qui voit ce rapprochement d’un mauvais œil.

Eliott de son côté avance sur son projet d’entreprise avec Catherine et espère ainsi reconquérir Muriel…. Il va vite déchanter et se sentant trahi, il va faire ressurgir sa colère…

Claudine décide de reprendre en main le cabinet BGL car elle reproche à Johanna et Florent d’être trop mous. Elle leur met la pression ainsi qu’à Margot pour rentrer de nouveaux clients et faire plus de chiffre, mais ses ambitions débordantes combinées à ses méthodes douteuses auront des conséquences inattendues…