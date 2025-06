"9-1-1" mardi 24 juin 2025 sur M6, résumé des 3 épisodes de la saison 8 diffusés cette semaine

Mardi 17 juin 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de la série "9-1-1". Voici ce qui va se passer dans les épisodes 14 à 15.

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 8x16 Adieu

Après les événements tragiques du laboratoire, les membres de la 118 se rassemblent pour rendre hommage à leur héros disparu.

Athena, malgré son chagrin, rouvre une enquête sur la mort d'un enfant pour aider une mère endeuillée.

21:55 Épisode 8x17 En eau trouble

Après un tremblement de terre, la 118 intervient sur plusieurs incendies inhabituels et tente d'en déterminer la cause.

Parallèlement, chacun essaie de s'adapter à sa nouvelle réalité et de planifier l'avenir.

22:45 Épisode 8x18 Des vies à sauver

L’unité 118, encore sous le choc de sa récente perte, est appelée après une catastrophe majeure et l’effondrement d’un immeuble entier.

Athena et Chimney unissent leurs forces pour sauver une vielle connaissance…