Mardi 1er juillet 2025 à partir de 20:40, France 3 vous proposera une soirée tout en suspense et en rebondissements avec la diffusion de sept épisodes inédits de la série "Un si grand soleil".

Voici ce qui va se passer dans cette seconde soirée exceptionnelle :

Alix est subjuguée par Lucas et n'écoute pas les alertes de Claudine et Ulysse qui a eu un accident et qui est persuadé que Lucas l'a renversé pour prendre sa place à la galerie. Elle finira par douter et demandera de l'aide à Ludo pour enquêter sur Lucas à Paris.

Lucas explique à Emma que son père a disparu et il est persuadé qu'Alix est la clé de l'énigme. Jusqu'où ira Emma par amour ?

Alix prendra une décision difficile...

Boris sous la pression de sa mère Catherine, va accepter les excuses d'Eliott et retirer sa plainte. Il décide de le faire pour Muriel qui est présentée officiellement à Catherine. Eliott découvre que Muriel passe la soirée chez Catherine. Ne maîtrisant plus ses émotions, il va s'en prendre à Muriel. Eliott va-t-il tout perdre ?

Claudine qui a décidé de reprendre en main le développement de BGL continue à mettre la pression à Johanna et Florent qui ne la supportent plus. Ses ambitions débordantes combinées à ses méthodes douteuses auront de nouvelles conséquences inattendues…