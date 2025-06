"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 30 juin au 4 juillet 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 30 juin au 4 juillet 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 30 juin 2025 • Épisode 1679

Margot révèle une information importante à Claudine. Quant à Emma, acceptera-t-elle d’aider Lucas dans son enquête ?

Mardi 1er juillet 2025 • Épisodes 1680 à 1685

Alix est subjuguée par Lucas et n'écoute pas les alertes de Claudine et Ulysse qui a eu un accident et qui est persuadé que Lucas l'a renversé pour prendre sa place à la galerie. Elle finira par douter et demandera de l'aide à Ludo pour enquêter sur Lucas à Paris.

Lucas explique à Emma que son père a disparu et il est persuadé qu'Alix est la clé de l'énigme. Jusqu'où ira Emma par amour ?

Alix prendra une décision difficile...

Boris sous la pression de sa mère Catherine, va accepter les excuses d'Eliott et retirer sa plainte. Il décide de le faire pour Muriel qui est présentée officiellement à Catherine. Eliott découvre que Muriel passe la soirée chez Catherine. Ne maîtrisant plus ses émotions, il va s'en prendre à Muriel. Eliott va-t-il tout perdre ?

Claudine qui a décidé de reprendre en main le développement de BGL, continue à mettre la pression à Johanna et Florent qui ne la supportent plus. Ses ambitions débordantes combinées à ses méthodes douteuses auront de nouvelles conséquences inattendues…

Mercredi 2 juillet 2025 • Épisode 1686

Alors que Ludo décide de tenter le tout pour tout pour sa relation, Elodie a du mal à accepter la décision d’Elise.

Jeudi 3 juillet 2025 • Épisode 1687

Malgré les preuves pesant sur Alix, Lucas continue d’enquêter de son côté. Quant à Louis, il cherche une nouvelle voie.

Vendredi 4 juillet 2025 • Épisode 1688

Tandis que Johanna et Yann n’ont pas la même vision du mariage, l’analyse de la voiture relance l’enquête dans une nouvelle direction.