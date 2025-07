Inédit de "Camping Paradis" lundi 7 juillet 2025 sur TF1 avec Laurent Ournac (vidéo)

Lundi 7 juillet 2025 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel inédit de la série "Camping Paradis" dans lequel Laurence Ournac accueillera en guests Mélanie Maudran et Piérick Tournier.

Les enfants d'abord

Cette semaine, c'est le grand quiz du Camping Paradis ! Tom et son équipe ont rédigé un tas de questions pour les petits et les grands.

Évidemment, Monsieur Parizot va tout faire pour gagner. Il a révisé toute l'année pour cet "événement".

Vincent et Marie voudraient annoncer à leurs progénitures respectives qu'ils sont ensemble et qu'ils ont même des projets en commun. Mais pour ne rien brusquer, ils ont décidé de jouer la carte de la fausse rencontre impromptue au Camping Paradis, leur lieu de villégiature habituel. C'est sans compter sur la sagacité des jeunes gens qui les "grillent" tout de suite. Les filles de Vincent, Camille et Cannelle et les fils de Marie, Julien et Léo, ne l'entendent pas de cette oreille...

Typhaine, une journaliste sous pression, est obligée de faire un papier sur le camping, le loisir préféré des Français. Elle ne s'attendait pas à rencontrer Joseph, un charpentier qui donne un coup de main aux Bleus après avoir lui-même fait un burn out dans son précédent métier. Il conseille à la jeune femme de lever le pied. Ses conseils porteront-ils leurs fruits ?